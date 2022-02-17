35-летний водитель Mercedes пострадал в тройном ДТП на трассе Томск-Мариинск

В результате аварии был травмирован водитель Mercedes. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром в среду, 16 февраля, на трассе Томск-Мариинск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадал водитель Mercedes, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 16 февраля в 07:35 на 4 километре трассы Томск-Мариинск 35-летний мужчина за рулем Mercedes Benz не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным Mitsubishi Outlander.

Следом в Mitsubishi врезался автомобиль Opel Astra, который ехал в попутном с ним направлении. После удара он продолжил движение и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz CLK 200 Komperssor.

В результате аварии был травмирован водитель Mercedes.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (3822) 794-693.