Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 5:08

Жительница Томска продавала недействительные полисы ОСАГО

На сегодняшний день полиции известно о шести пострадавших
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадавших от указанных действий томички просят обращаться в полицию

Пострадавших от указанных действий томички просят обращаться в полицию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 34-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве. Женщина продавала недействительные полисы ОСАГО, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, женщина занималась оформлением стравых полисов ОСАГО в офисе по улице Березовая в Томске. При этом оформлении страховки вносила в базу данных недостоверные сведения об автомобилях, в результате чего ОСАГО являлся недействительным. Разницу между действительной стоимостью ОСАГО и той, которую она рассчитывала, с учетом недостоверных данных, томичка забирала себе.

На сегодняшний день полиции известно о шести пострадавших в результате противоправных действий.

Пострадавших от указанных действий томички просят обращаться в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска.