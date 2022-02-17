Жительница Томска продавала недействительные полисы ОСАГО

Пострадавших от указанных действий томички просят обращаться в полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 34-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве. Женщина продавала недействительные полисы ОСАГО, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, женщина занималась оформлением стравых полисов ОСАГО в офисе по улице Березовая в Томске. При этом оформлении страховки вносила в базу данных недостоверные сведения об автомобилях, в результате чего ОСАГО являлся недействительным. Разницу между действительной стоимостью ОСАГО и той, которую она рассчитывала, с учетом недостоверных данных, томичка забирала себе.

На сегодняшний день полиции известно о шести пострадавших в результате противоправных действий.

Пострадавших от указанных действий томички просят обращаться в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска.