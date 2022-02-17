Губернатор Томской области Жвачкин поручил представить опыт Губернаторского лицея на всероссийском уровне

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Возглавляющий попечительский совет Губернаторского Светленского лицея Сергей Жвачкин провел первое в 2022 году заседание совета.

Во время совета в онлайн-формате участники подвели итоги первого учебного полугодия лицея в новом здании в микрорайоне Северный парк Томского района (первый корпус уникального в масштабах страны учебного заведения располагается в томском посёлке Светлый).

«Новое просторное здание на левом берегу Томи мы передали лицею, который в прошлом году отметил 25 лет. Четверть века лицей под руководством народного учителя России Александра Геннадьевича Сайбединова внедряет уникальную модель эмоционального образования. Эта модель вызывает самые положительные эмоции у всех, кто с ней знакомится. Среди них – и послы, и министры, и премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин, ставший одним из первых гостей нового здания лицея», – сказал на открытии заседания попечительского совета губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Гуребнатор отметил, что модель эмоционального образования нужно продолжать тиражировать. Для этого по решению попечительского совета лицея, в 2020 году в Томском государственном педагогическом университете открыли лабораторию эмоционального образования. Результаты ее работы представил член попечительского совета, ректор ТГПУ Андрей Макаренко.

После выступления ректора, Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмиле Огородовой рассмотреть предложение еще одного попечителя, депутата Законодательной Думы Томской области Леонида Глока, открыть аналогичную лабораторию и в областном педагогическом колледже, чтобы соответствующей методикой вооружить и воспитателей детских садов.

Сергей Жвачкин поздравил директора лицея Александра Сайбединова с присвоением статуса федеральной инновационной площадки и поручил активизировать подготовку к всероссийской научно-практической конференции «Эмоциональное образование - взгляд в будущее», которая пройдет в Томске в октябре. О конференции и о готовящемся в издательстве «Просвещение» учебном пособии по эмоциональному образованию для второклашек попечителям рассказала начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

В работе онлайн-заседания попечительского совета Губернаторского Светленского лицея также приняли участие директор института художественного образования и культурологии Российской академии образования Екатерина Акиньшина, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Алексей Благинин, президент АО «Издательство «Просвещение» Михаил Кожевников, сенатор Владимир Кравченко, начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов, гендиректор завода «Латат», депутат Законодательной Думы Томской области Даниил Рябченко, председатель совета директоров АО «Сибагро» Андрей Тютюшев, гендиректор АК «Томские мельницы» Евгений Рубцов и гендиректор птицефабрики «Межениновская» Фёдор Халецкий.