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Общество17 февраля 2022 1:50

В Томске 17 февраля синоптики обещают до минус 11 градусов

Ветер юго-западный 4-9 м\с
Ксения Высотина
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Днем температура воздуха составит до -9...-11°С.

Днем температура воздуха составит до -9...-11°С.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в четверг пройду небольшие осадки в виде снега. Столбики термометров опустятся до минус 11 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 17 февраля ветер будет дуть юго-западный до 4-9 м/c, с порывами до 14 м/с. Днем температура воздуха составит до -9...-11°С.

В Томской области ожидается небольшой снег и гололед. Температура будет в пределах -7…-12°С, местами -17°С.

Ранее "КП-Томск" писала, что в Томской области к концу недели потеплеет до -2 градусов.