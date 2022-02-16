В Томской области к концу недели потеплеет до -2 градусов

Уже в эту пятницу, 18 февраля, температура воздуха будет в пределах -2…-4°С. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в конце недели синоптики обещают потепление. Уже в эту пятницу, 18 февраля, температура воздуха будет в пределах -2…-4°С. Однако, как отметила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина, ранней весны в регионе не будет.

Синоптик рассказала, что в Томске в четверг, 17 февраля, ночью ожидается -19…-21°С, днем около -9…-11°С. В Томской области ночью температура воздуха составит -18…-21°С. Днем столбики термометра поднимутся до -6…-11°С. Помимо этого, ночью осадков не ожидается, а днем пройдет небольшой снег.

Ночью в субботу, 19 февраля, в Томске синоптики обещают -7…-9°С, днем от -2°С до -4°С. В Томской области в ночное время в субботу ожидается -7…-12°С, местами до -17°С, а днем около -2…-7°С.

Синоптик добавила, что ранней весны в Томской области не ожидается, так как март в регионе считается еще зимнем месяцем. Метеорологическая весна в городах Сибири наступает с 1 апреля.