Суд обязал повысить качество нечистот, сливаемых в томскую реку Кисловку

В проведенных лабораторных исследованиях проб воды было выявлено превышение нормативов загрязняющих веществ.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Томске прокуратура через суд потребовала повысить качество нечистот, сбрасываемых в реку Кисловка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Суд установил, что «Сетьсервис» эксплуатирует очистные сооружения в Северном парке для очистки стоков, сбрасываемых в реку Кисловка, при этом не обеспечивая их надлежащую очистку. В проведенных лабораторных исследованиях проб воды, сбрасываемой в реку, было выявлено превышение нормативов загрязняющих веществ. Прокуратура обратилась в суд с требованием ООО «Сетьсервис» привести в норму показатели сточных вод.
Ленинский районный суда Томска иск удовлетворил.
Судебный акт в законную силу не вступил.