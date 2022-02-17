Суд обязал повысить качество нечистот, сливаемых в томскую реку Кисловку

В проведенных лабораторных исследованиях проб воды было выявлено превышение нормативов загрязняющих веществ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске прокуратура через суд потребовала повысить качество нечистот, сбрасываемых в реку Кисловка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что «Сетьсервис» эксплуатирует очистные сооружения в Северном парке для очистки стоков, сбрасываемых в реку Кисловка, при этом не обеспечивая их надлежащую очистку. В проведенных лабораторных исследованиях проб воды, сбрасываемой в реку, было выявлено превышение нормативов загрязняющих веществ. Прокуратура обратилась в суд с требованием ООО «Сетьсервис» привести в норму показатели сточных вод.

Ленинский районный суда Томска иск удовлетворил.

Судебный акт в законную силу не вступил.