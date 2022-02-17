Власти Томской области просят второй госкредит на малое транспортное кольцо

Томская области готова приступить к строительству МТК в 2022 году Фото: Ксения Высотина

Заявку на кредит для продолжения строительства малого транспортного кольца на участке с нулевого по 5 километр подали томские власти. Для строительства этого участка необходимо 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Для первого этапа строительства осенью 2021 года правительством было выделено Томской области 1,8 млрд рублей на 15 лет под 3% годовых.

Для второго этапа строительства МТК на участке 0 – 5 километры регион запросил второй госкредит, сумма которого не уточняется.

По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, Томская области готова приступить к строительству МТК в 2022 году. Все необходимые работы оцениваются в 5 млрд рублей.