В Томске и поселках более 50 домов останутся без света 17 февраля

Фото: Густаво Зырянов

В четверг, 17 февраля, в Томске и поселках на время проведения плановых ремонтов оборудования обесточат более 50 жилых домов. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 10:00 света не будет в доме по проспекту Кирова, 34.

С 09:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

пер. Нижний 47-49,60-86;

пер. Новаторский 15-17,26,30-32,36-38;

пос. Хромовка 4,7-9,8,8-а,8-б,8-в,12,12-а,13,16-24,19-21,25-27,27-а,27-в,27-г,27-д,28-30,

32-а,34-б,35/1,35/2,35/5,39,40-44,40-а,40-б,40-в,40/1,43,44/1,50,уч.41;

сад. СТ "Томский садовод" 3,89;

СТ "Томский садовод" уч.75;

ул. Потанина 36-70,39-41,45-53,57-59,63-75,65/1,67А,69а,69б;

ул. Сельскохозяйственная 29,29/1.