Житель томского села Могочино поджег свой автомобиль после отказа провериться на алкогольное опьянение

Сотрудники ДПС остановили «Ниву», за рулем которого находился 35-летний мужчина. Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Могочино Томской области местный житель поджег свой автомобиль «Нива» после того, как отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Сотрудники ДПС остановили «Ниву», за рулем которого находился 35-летний мужчина. В ходе проверки документов полицейские заметили, что мужчина по внешним признакам пьяный. Стражи порядка пригласили водителя в служебный автомобиль, где он отказался проходить освидетельствование. Тогда в отношении мужчины был составлен административный материал.

Кроме этого, полицейские установили, что томич ограничен в праве управления транспортом на основании решения приставов, на основании этого был составлен еще один административный материал.

После оформления всех необходимых документов полицейские отпустили водителя и вызвали эвакуатор, чтобы доставить «Ниву» на стоянку.

Однако мужчина вышел из служебного автомобиля, а после подошел к «Ниве» и демонстративно поджог автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили машину.

По данному факту начата проверка.