Томичи смогут дистанционно оформить больничный по уходу за ребенком

В случае заболевания ребенка младше 6-ти лет, больничный будет выдан только после осмотра врачом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За полторы недели в Томской области на дистанционное оформление больничных подали почти 3 тысячи жителей. Об этом сообщил телеграм-канал "Область здоровья".

Начиная с 7 февраля томичи с признаками ОРВИ и COVID-19 подали 2940 заявок на дистанционное оформление больничных на сайте tabletka.online.

Как рассказала директор регионального центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова, операторы передают заявки в медучреждения два раза в день. После этого с заболевшим связываются сотрудники поликлиники по месту прикрепления.

Для подачи заявки нужно указать свои данные и загрузить результат теста на коронавирус, если пациент сделал его самостоятельно.

Кроме этого, по многочисленным просьбам томичей стало возможным подать заявку и на больничный по уходу за ребенком с признаками ОРВИ. Уточняется, что в случае заболевания ребенка младше 6-ти лет, больничный будет выдан только после осмотра врачом.