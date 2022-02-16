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Происшествия16 февраля 2022 5:35

Томич потерял более 97 тысяч рублей при попытке купить автомобиль

полицейские установили подозреваемого, проживающего во Владивостоке
Источник:kp.ru
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Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: Ксения Высотина

В полицию Томска с заявлением о хищении денег обратился 29-летний местный житель. Мужчина перевел мошенникам более 97 тысяч рублей при попытке купить автомобиль через интернет, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, томич увидел на одном из популярных сайтов в интернете объявление о продаже автомобиля. Он связался с продавцом, который представился сотрудником организации, продающей автомобили во Владивостоке. Потерпевшему был выслан договор купли-продажи на интересующий его автомобиль, где в условиях была обозначена предоплата в сумме более 97 000 рублей.

Мужчина внес предоплату, однако автомобиль так и не получил. Полицейские установили, что злоумышленник, минуя директора организации, составил фиктивные договоры купли-продажи, а деньги забрал себе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, проживающего во Владивостоке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».