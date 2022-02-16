Tele2 улучшила мобильный интернет в 14 районах Томской области

Особое внимание Tele2 уделила развитию покрытия в пригородных зонах, СНТ и дачных поселках. Фото: предоставлено рекламодателем

В 2021 году технические специалисты компании Tele2 увеличили число базовых станций в Томской области на 10% и повысили емкость сети в местах, где жители много пользуются мобильным интернетом. Особое внимание оператор уделил Томску, Томскому району и Северску, а также пригородам и дачным поселкам. Об этом сообщил представитель мобильного оператора.

- За 2021 год потребление мобильного интернета в регионе выросло почти на треть. Чтобы разгрузить сеть, мы не только строили новые вышки, но и размещали дополнительные 4G-передатчики на существующих площадках. В прошлом году мы модернизировали оборудование на 150 объектах по всей области. Это позволило нам сохранить для клиентов комфортную скорость интернета. В целом за год мы улучшили покрытие в 14 районах Томской области. В новом году мы продолжим развивать качество связи и повышать скорость 4G-интернета, - отметил Игорь Марков, технический директор филиала Tele2 в Томской области.

Большую часть новых базовых станций разместили в Томской агломерации, где проживает более 70% населения региона. Кроме Томска и Северска, покрытие улучшено в селах Турунтаево, Наумовка, Курлек, Семилужки, Октябрьское, Корнилово, Итатка и деревне Кисловке. На каждой новой вышке размещены базовые станции 4G/LTE для быстрого мобильного интернета.

Помимо этого, особое внимание Tele2 уделила развитию покрытия в пригородных зонах, СНТ и дачных поселках. Новые базовые станции обеспечивают устойчивой голосовой связью и быстрым интернетом СНТ «Заря-2», «Природа», «Калинка», «Ромашка», «Мичуринец», «Светлячок», «Автомобилист» и другие.

Благодаря расширению покрытия стабильная связь Tele2 впервые появилась в целом ряде населенных пунктов: селе Новоильинка Шегарского района, поселке Узень Первомайского района, селе Могочино Молчановского района, деревне Черная речка, селах Томское, Лязгино и Вершинино Томского района.

Автор: Антон Завидов