В Томской области «Спутник V» будут применять для повторной вакцинации

На сегодня повторную вакцинацию в регионе прошли более 130 тысяч жителей региона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области жителям поставившим первую прививку от ковида будут ставить «Спутник V» для повторной вакцинации. Такие рекомендации пришли от Министерства здравоохранения Российской Федерации, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Согласно новым рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации первый компонент вакцины «Спутник V» теперь может использоваться для повторного прохождения иммунизации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В облздраве добавили, что на сегодня повторную вакцинацию в регионе прошли более 130 тысяч жителей региона.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев также пояснил, что Минздравом России внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Регионам рекомендовали использовать первую дозу вакцины «Спутник V» для повторной вакцинации жителей.

Также напомним, что "КП-Томск" сообщала, как в Томской области началась вакцинация детей и подростков от COVID-19.