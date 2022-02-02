В Томской области началась вакцинация детей и подростков от COVID-19

Фото: облздрав

В среду, 2 февраля, в Томске на базе детской поликлиники №5 началась вакцинация детей и подростков от коронавируса. Десять детей получили прививки от COVID-19, сообщили в облздраве.

Как рассказала начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина, первыми поставить прививку от коронавируса пригласили детей, чьи родители неоднократно обращались на горячую линию департамента здравоохранения и заявляли о желании вакцинировать детей.

Родители, желающие привить своих детей, смогут записаться на вакцинацию по телефонам колл-центров всех детских поликлиник. добавила она.

Перед вакцинацией детей обязательно осматривает педиатр, которые измеряет температуру тела и уровень кислорода в крови, а также определяет наличие или отсутствие противопоказаний.

Вакцинация детей и подростков проводится добровольно препаратом «Спутник М». Для этого необходимо добровольное согласие одного из родителей ребенка до 15 лет.

Ранее сообщалось, что первой привитой от коронавируса в регионе среди детей стала 15-летняя девочка.