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Происшествия16 февраля 2022 3:50

Утром в среду на Иркутском тракте в Томске произошло тройное ДТП

Информации о пострадавших нет
Источник:kp.ru
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Полиция ищет очевидцев аварии.

Полиция ищет очевидцев аварии.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске утром 16 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей. Полиция ищет очевидцев аварии, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, в среду, 16 февраля, около 07:35 на Иркутском тракте, 234 в Томске столкнулись три автомобиля. Сотрудники полиции работают на месте ДТП. Информации о пострадавших нет.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (3822) 794-693.