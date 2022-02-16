Утром в среду на Иркутском тракте в Томске произошло тройное ДТП

Полиция ищет очевидцев аварии. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске утром 16 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей. Полиция ищет очевидцев аварии, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, в среду, 16 февраля, около 07:35 на Иркутском тракте, 234 в Томске столкнулись три автомобиля. Сотрудники полиции работают на месте ДТП. Информации о пострадавших нет.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (3822) 794-693.