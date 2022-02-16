В Томской области власть не закроет Александровский дом-интернат

Власть занимается решением этой проблемы. На данный момент учреждение работает в штатном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власть Томской области объявила о том. что не закроет Александровский дом-интернат. Центр управления регионом взял комментарий у замгубернатора по социальной политике, сообщает ЦУР в своем telegram-канале.

- Действительно, учреждение находится в пожароопасном помещении, и эту проблему мы и решаем. Сейчас мы взяли паузу для того, чтобы проанализировать все варианты размещения дома-интерната и найти верное решение. Потому что эта история касается не одного и не двух человек, она про жизнь и благополучие десятков сотрудников и пожилых людей, - сказала замгубернатора Алена Левко.

Она также отметила, что власть занимается решением этой проблемы. На данный момент учреждение работает в штатном режиме.

Ранее "КП-Томск" сообщала, что в селе Александровское Томской области в 2022 году планируют закрыть дом-интернат.

Это связано с тем, что дом-интернат для престарелых и инвалидов расположен в деревянном здании с самой низкой степенью огнестойкости, что говорит о невозможности обеспечить стопроцентную безопасность для постояльцев.