В селе Александровское Томской области в 2022 году планируют закрыть дом-интернат

Проживающим предложили перевод в другие дома-интернаты Томской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работники дома-интерната, расположенного в селе Александровское Томской области, обратились к Владимиру Путину в соцсетях. Они отметили, что в 2022 году дом-интернат будет закрыт, а 26 работников останутся без работы. ЦУР отреагировал на обращение и обратился за комментарием к начальнику департамента социальной защиты населения Томской области Марине Киняйкиной.

Она рассказала, что дом-интернат для престарелых и инвалидов расположен в деревянном здании с самой низкой степенью огнестойкости, что говорит о невозможности обеспечить стопроцентную безопасность для постояльцев.

Киняйкина вспомнила январские пожары в двух домах-интернатах других регионов России, где погибли люди.

Она добавила, что: «Дом-интернат — то место, где государство несет ответственность за жизнь и здоровье проживающих. Мы понимаем, что решение о закрытии может быть принято только после всесторонней подготовки».

Отмечается, что для подопечных будут подобраны лучшие варианты проживания. Кого-то, возможно, смогут приютить родственники, а соцработники будут помогать в уходе. Также региональное законодательство позволяет создать для пожилого человека приемную семью.

Киняйкина отметила, что будут рассмотрены все подходящие помещения, которые расположены в Александровском районе и Стрежевом. Одно из зданий уже предложил глава Александровского района Виктор Петрович Мумбер, в скором времени специалисты оценят возможность обустройства в нем дома-интерната для маломобильных граждан.

Кроме этого, не останутся без работы и соцподдержки и сотрудники дома-интерната. В январе в Александровском и Стрежевом уже вели работу специалисты департамента соцзащиты населения. Проживающим предложили перевод в другие дома-интернаты Томской области (6 человек согласны на переезд). Сотрудники проинформированы о полагающихся им выплатах и возможном трудоустройстве.

Киняйкин заключила: «Главные аргументы при принятии решения о дальнейшей работе Александровского дома-интерната — обеспечение безопасности и сохранения интересов людей».