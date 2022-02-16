В Томской области снизилась заболеваемость ОРВИ на 3%

65% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории г. Томска.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Томской области на 3% снизилась заболеваемость ОРВИ. За прошлую неделю заболело более 18 тысяч человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Томской области.
"65% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории г. Томска", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в общем в Томской области уровень заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога на 91%, в основном болеют люди в возрастной группе 15 лет и старше в 2 раза.
Ранее сообщалось, что в Томской области на 8,5% вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.