В Томской области снизилась заболеваемость ОРВИ на 3%

65% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории г. Томска. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области на 3% снизилась заболеваемость ОРВИ. За прошлую неделю заболело более 18 тысяч человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Томской области.

"65% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории г. Томска", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в общем в Томской области уровень заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога на 91%, в основном болеют люди в возрастной группе 15 лет и старше в 2 раза.

Ранее сообщалось, что в Томской области на 8,5% вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.