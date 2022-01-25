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Общество25 января 2022 3:03

В Томской области на 8,5% вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

За минувшую неделю в Томской области зафиксировали 7237 случаев ОРВИ
Источник:kp.ru
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В Томске было выявлено 64% всех случаев ОРВИ. Фото: Густаво Зырянов

В Томске было выявлено 64% всех случаев ОРВИ. Фото: Густаво Зырянов

В Томской области за прошедшую неделю уровень заболев мости ОРВИ и гриппом вырос на 8,5%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Томской области.

За минувшую неделю в Томской области зафиксировали 7237 случаев ОРВИ, что на 8,5% выше, чем неделей ранее (6 667 случаев).

Уточняется, что уровень заболеваемости ОРВИ в регионе ниже уровня эпидемического порога на 0,23%. На 6,5% выше эпидпорога заболеваемость в возрастной группе 15 лет и старше.

В Томске было выявлено 64% всех случаев ОРВИ.