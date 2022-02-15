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Общество15 февраля 2022 12:06

В Томске заработал популярный новосибирский гастробар Korobok

Официальное открытие запланировано через две недели
Источник:kp.ru
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Сейчас в заведении можно отведать паназиатскую кухню и пиццу.

Сейчас в заведении можно отведать паназиатскую кухню и пиццу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Набережной Ушайки в Томске начал работу новый гастробар Korobok - совместный проект рестораторов из Новосибирска и Томска Руслана Коробова и Сергея Закурского.

Создателем первого новосибирского гастробар Korobok является Руслан Коробов. Свой путь он начал в столице в группе ресторанов Константина Ивлева. С 2020 года развивает собственный ресторан Korobok.

Korobok в Томске - партнерский проект Руслана Коробова и Сергея Закурского. На сегодняшний день гастробар работает в техническом режиме. Официальное открытие запланировано через две недели, сообщает РИА Томск со ссылкой на директора гастробара в Томске Славентия Великого.

Он также добавил, что новый гастробар расположен в здании на Набережной реки Ушайки, 8. После официального открытия в меню появится вино, которое "не купишь в томских магазинах", а пока можно отведать паназиатскую кухню и пиццу, уточнил Великий.