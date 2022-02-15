По просьбам томичей работу ледовых городков продлили до 20 февраля

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По просьбам томичей городские власти решили продлить работу ледовых городков до 20-х чисел февраля. при этом в случае резкого потепления районные администрации могут прекратить работу раньше, пресс-служба мэрии Томска.

На сегодняшний день в Томске городки работают на Новособорной площади, в Сквере студотрядов, возле лицея №7, возле ТЦ по проспекту Ленина, 217, вблизи дома творчества "Авангард" и в парке "У Белого озера".

Уточняется, что решение продлить работу городков было принято из-за многочисленных просьб томичей. Каждый день специалисты районных администраций проверяют состояние ледяных городков.

Если в регионе потеплеет до плюсовых температур, ледовые городки могут закрыть раньше.