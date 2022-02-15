Проект «Большой университет Томска» представил губернатор Жвачкин вице-премьеру Виктории Абрамченко

Фото: пресс-служба АТО

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время правительственного онлайн-совещания о перспективах развития научных кластеров, которое прошло под руководством заместителя главы российского кабинета министров Виктории Абрамченко, представил проект «Большой университет Томска».

Глава Томской области рассказал вице-премьеру о том, что региональная стратегия развития базируется на трех китах: университетской, академической науке и высокотехнологичном бизнесе, которые тесно интегрированы между собой в проекте «Большой университет Томска».

«Почти 150 лет назад император Александр II основал в Томске первый за Уралом и пятый на всем азиатском континенте университет. У нас работают более чем столетние научные школы. Но сегодня очень важно определить дальнейший вектор движения, – рассказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин российскому вице-премьеру. – Мы знакомы с опытом работы таких научных центров, как Гарвард и Оксфорд, каждый из которых объединяет десятки университетов. Мы знаем, что прорывные научные направления сегодня идут на стыке наук и дисциплин. Это значит, у томских университетов и академических институтов единственный верный путь – объединяться и работать в интеграции с высокотехнологичным бизнесом, решая прикладные задачи».

«В Томской области работают практически все крупнейшие российские компании, в числе которых «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», «СИБУР» и другие, - подчеркнул губернатор. - Через свои R’n’D-центры и совместные лаборатории они создают новые отрасли экономики, выявляя талантливых молодых ученых и специалистов. Задача власти – объединить усилия ученых и производственников».