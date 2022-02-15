В Томске пенсионерка потеряла 160 тысяч рублей при попытке купить лекарства в интернете

Фото: Густаво Зырянов

В полицию Томска обратилась 73-летняя пенсионерка, которая сообщила о хищении денег. Женщина отдала мошенникам 160 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, в 2021 году пенсионерка заказывала в интернете лекарства. В феврале 2022 года ей позвонил неизвестная женщина, которая представилась сотрудником полиции. Она сообщила, что лекарство, которое пенсионерка приобрела через интернет, поддельное, а в отношении организации, распространяющей лекарства, возбуждено уголовное дело. Злоумышленница сообщила, что в связи с этим томичке положена компенсация в сумме 450 000 рублей.

Но чтобы получить эти деньги, пенсионерке нужно оплатить стоимость услуг нотариуса, перевода, налоги, услуги адвоката и судьи. Пенсионерка поверила мошеннице и перевела на указанные ей счета более 160 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».