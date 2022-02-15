Жителя Северска будут судить за грабеж у 8-летнего мальчика

Уголовное дело передано для рассмотрения в Северский городской суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске 32-летнего местного жителя обвиняют в грабеже и покушении на грабеж у несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый освободился из колонии, где он находился за грабеж. Он подошел на улице 8-летнему мальчику и под угрозой применения насилия похитил у него телефон, который он продал за 5 тысяч рублей.

В этот же день северчанин подошёл к 11-летнему мальчику и начал под угрозой применения насилия требовать деньги и ценные вещи, однако у мальчика ничего с собой не было.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Северский городской суд Томской области.