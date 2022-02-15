В январе 2022 года в Томске уменьшилось производство молока

На 1,9% уменьшилось производство молока. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в первый месяц нового года уменьшилось производство молока. но выросло производство мяса и яиц. Об этом сообщает Томскстат.

На 1 февраля в хозяйствах всех категорий в Томской области поголовье КРС составило 75 300 голов, свиней – 272 100 голов, птицы – 4287,8 тыс. голов.

Уточняется, что в январе на убой скота и птицы было произведено на 3,2% больше, чем годом ранее (12,8 тыс. тонн). Яиц произведено на 7,9% больше (10,9 млн. штук).

При этом на 1,9% уменьшилось производство молока и составило 10,3 тыс. тонн.

Сельскохозяйственные организации произвели на убой скота и птицы 93,0%, молока – 72,8%.