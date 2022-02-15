Зарплату от 250 тысяч рублей предлагают томскому семейному врачу

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В феврале в Томске больше всего готовы заплатить семейному врачу, менеджеру по привлечению корпоративных клиентов и супервайзеру. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Семейному врачу в Томске работодатель обещает зарплату от 250 тысяч рублей, релокационный пакет и подарки к праздникам. При этом кандидату необходимо иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат по направлению «терапия», а также он должен быть с опытом работы от пяти лет. Преимущество будет у того специалиста, который владеет английским языком, имеет ученую степень и дополнительное образование в сфере менеджмента в здравоохранении.

От 80 тысяч рублей в Томске готовы платить менеджеру по привлечению корпоративных клиентов. Кандидат должен иметь опыт активных продаж от одного года. Работа удаленная, также сотрудники предоставят корпоративные условия по картам банка и скидки и акции от партнеров. На эту работу принимают в том числе людей с ограниченными возможностями.

Супервайзеру в Томске предлагают зарплату от 71 тысячи рублей, также компания компенсирует топливную карту и мобильную связь, обещают еще ДМС, обучение и скидки на продукцию. Кандидат же должен иметь стаж работы в розничном бизнесе от двух лет и опыт работы руководителем от одного года.

Торговому представителю в Томске обещают платить от 70 тысяч рублей, а менеджеру по работе с клиентами - от 65 тысяч рублей.