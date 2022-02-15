В новых микрорайонах ТДСК не предусмотрено движение автобусов

Проезды в микрорайонах расширять тоже не будут. Фото: Владислав Пирогов

В Томске строительная компания заявила, что в микрорайонах нет и не будет движения общественного транспорта. Оказалось, что внутренние проезды не предназначены для маршруток, сообщил глава ТДСК Александр Шпетер.

- Дело в том, что автобусы внутри микрорайонов — это нонсенс. Внутренние проезды, согласно существующим нормам, не предназначены для общественного транспорта, поэтому его там нет и не будет, - сказал глава строительной компании.

Он также добавил, что проезды в микрорайонах расширять тоже не будут.

Ранее также сообщалось о том, что в Томске в мкр. Радонежский не запустят общественный транспорт из-за узких дорог.