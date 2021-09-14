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Общество14 сентября 2021 11:32

В Томске в мкр. Радонежский не запустят общественный транспорт из-за узких дорог

ГИБДД отказало мэрии в движении пассажирских автобусов
Ксения Высотина
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ГИБДД не дало согласование на открытие движения общественного транспорта в Радонежском. Фото: 2ГИС

ГИБДД не дало согласование на открытие движения общественного транспорта в Радонежском. Фото: 2ГИС

В Томске ГИБДД отказало мэрии в согласовании открыть общественный транспорт в мкр. Радонежский.

- ГИБДД не дало согласование на открытие движения общественного транспорта в Радонежском. Все это из-за с несоответствия категории дорог требованиям, предъявляемым к автодорогам с регулярным автобусным сообщением, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В городской администрации также добавили, что не менее 7 метров должна составлять ширина проезжей части для эксплуатации пассажирского транспорта.