В Томске в мкр. Радонежский не запустят общественный транспорт из-за узких дорог

ГИБДД не дало согласование на открытие движения общественного транспорта в Радонежском. Фото: 2ГИС

В Томске ГИБДД отказало мэрии в согласовании открыть общественный транспорт в мкр. Радонежский.

- ГИБДД не дало согласование на открытие движения общественного транспорта в Радонежском. Все это из-за с несоответствия категории дорог требованиям, предъявляемым к автодорогам с регулярным автобусным сообщением, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В городской администрации также добавили, что не менее 7 метров должна составлять ширина проезжей части для эксплуатации пассажирского транспорта.