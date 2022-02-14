Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 16:39

Томских автолюбителей предупредили об ухудшении погодных условий

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во вторник, 15 февраля, синоптики прогнозируют -4 градуса, порывистый ветер и снег.

Во вторник, 15 февраля, синоптики прогнозируют -4 градуса, порывистый ветер и снег.

Фото: Ксения Высотина

Жителей Томской области предупреждают об ухудшении погодных условий во вторник, 15 февраля. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Из-за ухудшения погодных и дорожных условий полиция Томска просит автолюбителей соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. Томичам напоминают, что выбранная скорость автомобиля должна позволять водителю контролировать движение и выполнять предписание дорожных знаков.

Рекомендуется не выезжать на автомобиле без острой необходимости, особенно водителям, которые не имеют достаточного опыта вождения при плохой погоде.

Быть осторожными необходимо и пешеходам, так как при плохой видимости и скользкой дороге увеличивается тормозной путь автомобилей. Категорически нельзя переходить дорогу в неположенном для этого месте.

Вечером и ночью томичам рекомендуется пользоваться световозвращающими элементами.

Во вторник, 15 февраля, синоптики прогнозируют -4 градуса, порывистый ветер и снег.