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Происшествия14 февраля 2022 13:34

На проспекте Кирова в Томске на пешеходном переходе сбили 19-летнего парня

В результате ДТП пострадавший с травмами был доставлен в больницу
Источник:kp.ru
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19-летний местный житель попал под колеса Toyota Avensis.

19-летний местный житель попал под колеса Toyota Avensis.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Днем в понедельник на проспекте Кирова в Томске 19-летний местный житель попал под колеса Toyota Avensis, когда переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 14 февраля около 09:00 на проспекте Кирова, 57, в Томске автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого был 34-летний мужчина, сбил 19-летнего томича, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший с травмами был доставлен в больницу.