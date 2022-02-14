На проспекте Кирова в Томске на пешеходном переходе сбили 19-летнего парня

19-летний местный житель попал под колеса Toyota Avensis. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Днем в понедельник на проспекте Кирова в Томске 19-летний местный житель попал под колеса Toyota Avensis, когда переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 14 февраля около 09:00 на проспекте Кирова, 57, в Томске автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого был 34-летний мужчина, сбил 19-летнего томича, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший с травмами был доставлен в больницу.