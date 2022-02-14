Жителя Томской области обвиняют в передаче взятки начальнику полиции

Полицейский от взятки отказался. Фото: Густаво Зырянов

В Тегульдетском районе Томской области 48-летнего местного жителя обвиняют в посредничестве во взяточничестве. По просьбе знакомого он хотел передать 80 тысяч рублей начальнику полиции, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года в Тегульдетском районе сотрудники ГИБДД остановили два грузовика с пиломатериалом, на который не было необходимых товарно-транспортных документов.

Мужчина, который сопровождал груз, попросил местного жителя выступить посредником в передаче 80 тысяч рублей в качестве взятки за беспрепятственное движение фур в районе начальнику полиции Тегульдетского района.

Обвиняемый согласился и пошел к начальнику районного отдела полиции, где предложил ему 80 тысяч рублей взятки. Однако полицейский ответил отказом.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Тегульдетский районный суд Томской области.