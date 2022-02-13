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Общество13 февраля 2022 6:21

Жители Томской области более 7,7 тысячи раз нарушили ПДД за неделю

Из которых примерно 5,6 тыс. - нарушения скоростного режима
Источник:kp.ru
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Узнать о штрафах томичи могут на "Госуслугах".

Узнать о штрафах томичи могут на "Госуслугах".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшую неделю в Томской области камеры видеофиксации выявили более 8,5 тыс. нарушителей правил дорожного движения, из которых примерно 6,7 тыс. нарушили скоростной режим.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, на территории региона каждый день с помощью видеокамер фиксируются нарушения дорожного движения. За минувшую неделю их было зарегистрировано 7 760, из которых - 5 620 нарушений скоростного режима.

О своих штрафах можно узнать в личном кабинете на сайте или в приложении "Госуслуги". Также эта информация содержится на сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе "Проверка штрафов".