Жители Томской области более 7,7 тысячи раз нарушили ПДД за неделю

Узнать о штрафах томичи могут на "Госуслугах". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшую неделю в Томской области камеры видеофиксации выявили более 8,5 тыс. нарушителей правил дорожного движения, из которых примерно 6,7 тыс. нарушили скоростной режим.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, на территории региона каждый день с помощью видеокамер фиксируются нарушения дорожного движения. За минувшую неделю их было зарегистрировано 7 760, из которых - 5 620 нарушений скоростного режима.

О своих штрафах можно узнать в личном кабинете на сайте или в приложении "Госуслуги". Также эта информация содержится на сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе "Проверка штрафов".