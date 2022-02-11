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Общество11 февраля 2022 12:00

Холодная вода досрочно вернулась в дома томичей после аварии

Аварийные работы удалось завершить на три часа раньше
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

В дома Октябрьского района Томска досрочно вернулось холодное водоснабжение после аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, в Томске почти на 50 улицах в Октябрьском районе и в поселке Кузовлево из-за аварии отключили холодное водоснабжение в связи с аварийными работами на водопроводных сетях. Ресурса не будет до 20.00, сообщила пресс-служба "Томскводоканала".

Аварийные работы удалось завершить на три часа раньше, чем планировалось.