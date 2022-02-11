В Томске среди заболевших коронавирусной инфекцией есть новорожденные дети

В "розовой" зоне педиатрического отделения детской больницы №1 ежедневно проходят лечение от COVID-19 по 5-6 младенцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске среди заболевших COVID-19 есть новорожденные дети. Ежедневно под наблюдением находятся по 5-6 детей, сообщил на прямом эфире в Instagram замглавврача детской больницы №1 Томска Андрей Солнышко.

Как рассказал врач, раньше количество зараженных детей было 6% от всех заболевших, сейчас - 15%. Ссылаясь на федеральную статистику Андрей Солнышко подтворил, что детские заражения ковидом увеличились.

Замглавврача добавил, что среди детей появились заболевшие, которые тяжело переносят инфекцию. Иногда, после перенесенного ковида, им требуется реабилитация.

-В "розовой" зоне педиатрического отделения детской больницы №1 ежедневно проходят лечение от COVID-19 по 5-6 младенцев, - добавил врач.

Напомним, как "КП-Томск" сообщала ранее о том, что в регионе начинается вакцинация детей против COVID-19.