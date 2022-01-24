В Томской области начинается вакцинация детей против COVID-19

Вакцинация от COVID-19 в регионе носит добровольный характер Фото: Густаво Зырянов

В Томскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М», привиться препаратом смогут подростки от 12 до 17 лет. В ближайшие дни вакцина будет распределена в медицинские учреждения, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в Томскую область поступило 480 доз вакцины «Спутник М».

Как рассказала начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина, первую партию распределят между поликлиническими отделениями детской больницы № 1, детской городской больницы № 2 и МСЧ № 2 в Томске. Он уточнила, что вакцинация будет проводиться строго после осмотра врачом.

Вакцинация от COVID-19 в регионе носит добровольный характер, прививать подростков будут только при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или законного представителя ребенка до 15 лет. Подросток старше 15 лет уже сможет дать согласие самостоятельно.

Уточняется, что вакцина «Спутник М» двухкомпонентная, интервал между прививками составляет 21 день.

Прививаться от коронавируса нельзя тем, у кого есть тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.