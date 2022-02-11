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Общество11 февраля 2022 4:37

Областной суд опроверг освобождение замдиректора «Томского пива» Литвина из-под домашнего ареста

Верховный суд разъяснил Литвину и адвокатам то, что этот вопрос будет рассматривать районный суд
Источник:kp.ru
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Мера пресечения замдиректора «Томского пива» Литвина осталась без изменения - домашний арест.

Мера пресечения замдиректора «Томского пива» Литвина осталась без изменения - домашний арест.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте Томского областного суда в четверг, 10 февраля, появилась информация о том, что мера пресечения замдиректора «Томского пива» Литвина осталась без изменения - домашний арест.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Верховный суд освободил замгенерального директора ОАО «Томское пиво» Вячеслава Литвина, обвиняемого в мошенничестве, из-под домашнего ареста.

Однако на сайте Томского областного суда сообщается: «Вопрос об отмене или изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Литвина О.В. Судебной коллегией не рассматривался».

Кроме этого добавляется, что Верховный суд разъяснил Литвину и адвокатам то, что этот вопрос будет рассматривать районный суд.