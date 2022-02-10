Сгущенка от «Томского молока» появится на прилавках осенью 2022 года

К осени томичи смогут уже смогут полакомиться томской сгущенкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания «Томское молоко» планирует уже осенью 2022 года начать поставки сгущенного молока. Предприятие ожидает поставку закупленного в Словении производственного оборудования, сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

По его словам, закупленное в Словении производственное оборудование планируют отгрузить уже в ближайшее время.

Кнорр уточнил, что остальное оборудование. а также помещения уже готовы к запуску производства сгущенного молока. Планируется, что к осени томичи смогут уже смогут полакомиться томской сгущенкой.