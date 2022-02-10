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Общество10 февраля 2022 16:52

Сгущенка от «Томского молока» появится на прилавках осенью 2022 года

Предприятие ожидает поставку закупленного в Словении производственного оборудования
Источник:kp.ru
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К осени томичи смогут уже смогут полакомиться томской сгущенкой.

К осени томичи смогут уже смогут полакомиться томской сгущенкой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания «Томское молоко» планирует уже осенью 2022 года начать поставки сгущенного молока. Предприятие ожидает поставку закупленного в Словении производственного оборудования, сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

По его словам, закупленное в Словении производственное оборудование планируют отгрузить уже в ближайшее время.

Кнорр уточнил, что остальное оборудование. а также помещения уже готовы к запуску производства сгущенного молока. Планируется, что к осени томичи смогут уже смогут полакомиться томской сгущенкой.