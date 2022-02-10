Губернатор Томской области Жвачкин поручил улучшить работу по поддержке многодетных семей

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Усовершенствовать работу по предоставлению многодетным семьям земли для строительства жилья поручил губернатор Томской области Сергей Жвачкин своим заместителям Алёне Левко и Евгению Паршуто по итогам аппаратного совещания.

Напомним, в 2018 году Жвачкин утвердил дорожную карту по бесплатному предоставлению земельных участков семьям, в которых воспитываются трое и более детей.

Сергей Жвачкин отметил, что: «В Томской области сегодня 1 191 многодетная семья вправе получить земельные участки для возведения домов. Конечно, больше всего таких семей в Томске — 900, в Томском районе – 122 и Северске — 97. За три года мы выделили многодетным семьям 326 земельных участков, но решение вопроса нужно ускорить. Поэтому поручаю проанализировать, как с 2018 года реализовывалась наша дорожная карта и внести предложения по ее усовершенствованию. Возможно, стоит выходить с новыми законодательными инициативами, чтобы многодетные семьи могли реально строить дома на бесплатной земле, а не просто имели продекларированные льготы».

Кроме этого, губернатор поручил Евгению Паршуто, Анатолию Рожкову и Андрею Кнорру создать условий для развития строительных организаций, которые строят жилье и социальные объекты в районах Томской области.

«Строительство жилья и социальных учреждений на селе малопривлекательно для томских крупных компаний, не особо стремятся на этот рынок и иногородние строители, - подчеркнул Сергей Жвачкин. – Жду предложений, как исправить ситуацию».