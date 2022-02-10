Житель томской деревни убил 62-летнего соседа

Фото: Владислав Пирогов

В деревне Вялово Томской области обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, вечером 9 февраля в деревне Вялово Парабельского района в квартире было обнаружено 62-летнего местного жителя с множественными ранами в области головы и тела.

По подозрению в убийстве был задержан сосед потерпевшего. Мужчина признался в содеянном, в скоро времени ему будет предъявлено обвинение.

В данный момент время проводятся следственные действия, в результате которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.