Жительница Томска оформила кредитную карту и перевела мошенникам более 130 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске 53-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее денег. Женщина перевела мошенникам более 130 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, женщине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей одного из банков. Она сообщила, что лицевой счет женщины в мобильном приложении был взломан неизвестными, а следом на её имя была открыта кредитная карта с лимитом почти 100 000 рублей.

Злоумышленница сообщила, что для аннулирования кредитки и закрытия долга перед банком, женщине нужно установить программу для видеозвонков и подключиться к конференции. После этого томичке нужно через личный кабинет перевести более 40 000 рублей на указанный «сотрудником банка» счет, что потерпевшая и сделала.

Затем злоумышленница сообщила, что женщине нужно оформить на свое имя кредитную карту, а деньги вновь перевести на тот же счет. После этого банк якобы выпустит для женщины новую карту и зачислит на нее эти деньги.

Потерпевшая поверила мошеннице и перевела злоумышленникам более 130 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».