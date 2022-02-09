Томская область заняла первое место в СФО по росту промышленности

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Регион стал лидером среди регионов Сибири по темпам роста промышленности по итогам 2021 года. Об этом сообщил на отчетной пресс-конференции замгубернатора региона по экономике Андрей Антонов.

Так, если в 2019 году оборот промышленности в регионе составлял 439 млрд рублей, то по итогам 2021 года он достиг 496 млрд рублей, прибавив 12%. Индекс промышленного производства в области достиг 106,2%, что выше показателя по стране на 1%.

Как отметил президент Союза «МПО работодателей Томской области» Кирилл Новожилов, рост обусловлен пандемийным затишьем – на динамику повлияли отложенный спрос и отложенная инвестиционная активность.

«Ещё один немаловажный фактор – поскольку предприятия Томска не относятся к сырьевому сектору, их вклад в общий рост – во многом результат модернизации и внедрения новых технологий. Сегодня развитие возможно только при постоянном улучшении качества продукции, повышении уровня менеджмента. Товар должен соответствовать рынку – конкуренция сейчас очень высокая, не только внутри страны, но и общемировая, и томские предприятия полностью соответствуют этим требованиям, всё время находятся в тренде», – рассказал Кирилл Новожилов.

Вместе с тем Новожилов отметил, что предприятия продолжаются сталкиваться с трудностями – это повышающая ставка кредитования, инфляция, удорожание сырьевых материалов. Однако темпы роста, которые демонстрирует томская промышленность позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.

Напомним, что в Союз «МПО работодателей Томской области» входит более 30 ведущих предприятий и вузов региона. Главные задачи партнёрства: содействие развитию трудовых ресурсов, активное участие в интеграции высшей школы, науки, промышленности и бизнеса, защита и продвижение интересов томских предприятий и тех, кто на них работает на региональном и федеральном уровнях.