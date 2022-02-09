Жителю Томска грозит два года колонии за кражу 36 пирожных из автомобиля

После кражи мужчина пошел на один из томских рынков, где решил продать пирожные по 50 рублей за штуку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Томска обратился мужчина, работающий водителем-экспедитором, который заявил о хищении из его автомобиля коробки с пирожными. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Мужчина рассказал, что подъехал к дому 41 по улице Вокзальной для того, чтобы разгрузить и доставить продукты. Он оставил автомобиль открытым и когда вернулся, обнаружил пропажу коробки, в которой находилось 36 пирожных на общую сумму более 5 000 рублей.

Полицейские оперативно установили подозреваемого в краже, им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Он рассказал, что шел мимо и увидел открытый автомобиль, после чего похитил из него коробку, в которой обнаружил пирожные.

После кражи мужчина пошел на один из томских рынков, где решил продать пирожные по 50 рублей за штуку. Однако все продать не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.