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Общество7 февраля 2022 8:32

После падения школьника с четвертого этажа в Томске СК возбудил дело о доведении до самоубийства

Наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы
Ксения Высотина
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Наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после падения восьмиклассника из окна томской школы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

В ведомстве уточнили, что наказание по статье «Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего в отношении несовершеннолетнего» предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 27 января, в Томске в школе №40 из окна 4 этажа выпал восьмиклассник. Школьник находился на аппарате ИВЛ. Медикам удалось стабилизировать его состояние, однако оно по-прежнему оценивается как тяжелое.

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