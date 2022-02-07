После падения школьника с четвертого этажа в Томске СК возбудил дело о доведении до самоубийства

Наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО

СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после падения восьмиклассника из окна томской школы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

В ведомстве уточнили, что наказание по статье «Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего в отношении несовершеннолетнего» предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 27 января, в Томске в школе №40 из окна 4 этажа выпал восьмиклассник. Школьник находился на аппарате ИВЛ. Медикам удалось стабилизировать его состояние, однако оно по-прежнему оценивается как тяжелое.