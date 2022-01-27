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Общество27 января 2022 9:00

В Томске в школе №40 из окна 4 этажа выпал ребенок

На месте работает следственный комитет
Ксения Высотина
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Мальчик находится в реанимации.

Мальчик находится в реанимации.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 27 января, в Томске в школе №40 из окна 4 этажа выпал ребенок. Мальчик находится в реанимации, на месте происшествия работают следователи. Об этом сообщили корреспонденту "КП-Томск" в пресс-службе следственного комитета по Томской области.

- На данный момент мальчик находится в реанимации, на месте работают следователи, подробности будут позже, - рассказали журналисту.

Ситуацию уже также прокомментировал начальник департамента образования администрации Томска Максима Савенкова.

"Ученик 8 класса во время перемены выпал из окна на 4 этаже здания. Ребенок с травмами доставлен в БСМП. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Администрация школы держит связь с родителями ученик", - сообщает telegram-канал мэрии Томска со ссылкой на Максима Савенкова.

"Комсомолка" продолжает следить за развитием событий.

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