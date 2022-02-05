Житель Томской области пожаловался на отсутствие отопления и горячей воды в техникуме

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В соцсетях житель Томской области пожаловался на то, что в техникум социальных технологий нет отопления и горячей воды. ЦУР обратил внимание на сообщения томича и обратился за комментарием к начальнику регионального департамента профессионального образования Юрию Калинюку.

По его словам, коммунальные сети в этом районе раньше содержала Карандашная фабрика. Теперь, после ее продажи, хозяина у коммуникаций, которые находятся в плачевном состоянии, нет.

В текущем сезоне запустить отопление не удалось, в связи с чем учебные занятия были перенесены в корпус на улице И. Черных, 97.

В корпусе, который остался без отопления и горячей воды, находятся охрана и хозяйственная служба. В 2022 году глава региона направил средства на проектировку системы теплоснабжения для замерзающего здания. Планируется, что до конца года электрокотел будет установлен и запущен в работу.