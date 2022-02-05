Более 70 тысяч рублей потеряла томичка при попытке оформить кредит

Фото: Владислав Пирогов

В полицию в Томской области обратилась 25-летняя девушка, которая сообщила о хищении у нее денег. Она лишилась более 70 тысяч рублей, желая оформить кредит, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Как рассказала томичка, в январе 2022 года ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей одного из банков. Она предложила девушке оформить кредит на сумму 200 000 рублей, на что она ответила согласием.

После этого, в период с 26 по 31 января, девушке звонили якобы представители банка, которые сообщали, что для оформления кредита необходимо оплатить доставку документов курьером, «разблокировку счета и получение ключа доступа к кредиту». В результате этого девушка перевела злоумышленникам более 70 000 рублей, но кредит так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».