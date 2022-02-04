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Общество4 февраля 2022 13:20

Необычный подарок к 23 февраля: в Томске женщинам предложили вернуть девственность для мужчин за 30 тысяч рублей

В томском медцентре женщинам предложили подарить мужчинам девственность по акции
Источник:kp.ru
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Подарок можно оформить в качестве сертификата.

Подарок можно оформить в качестве сертификата.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из томских медцентров запустил акцию, в ходе которой женщинам предлагают подарить мужьям девственность за 30 000 рублей. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Двач».

Необычную акцию под названием «Подари мужу девственность» запустил один из томских медцентров. В рамках акции томичкам предлагают за 30 тысяч рублей восстановить девственность. В эту стоимость входит полный комплекс: операция, местная анестезия, дневной стационар и анализы. В объявлении отмечают, что этот подарок можно подарить мужчине на Новый год, 23 Февраля или любой другой праздник.

В ролике также говорится, что этот подарок можно оформить в качестве сертификата.

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