Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 13:03

Вскрытие Томи предстоящей весной ожидается раньше срока

Этому может поспособствовать малый слой снега, а также теплая погода
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

Специалисты прогнозируют ранее вскрытие Томи. Этому может поспособствовать малый слой снега, а также теплая погода, сообщили в администрации Томской области.

На сегодняшний день средняя толщина льда на Томи около 54 см, что является нормой. Однако снежный покров не дотягивает и до 30 см. С учетом этого и теплой погоды не исключено, что вскрытие Томи произойдёт раньше обычного.

Специалисты по малому уровню воды в Томи сравнивают текущую ситуацию с 2013 годом, когда половодье было многопиковым и растянутым и до критических отметок оставалось порядка 30 см.

Как отметили специалисты Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр – филиала ФГБУ «Гидроспецгеология», ледяной покров Томи был сформирован с неровностями и торосами. Опасные заторные явления зафиксированы вблизи села Казанка, также непростая ситуация отмечалась у села Батурино и от Басандайского острова до Боярских островов.

Для того, чтобы свести к минимуму заторы во время ледохода комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Томской области приняла решение о целесообразности подрывов и пиления льда в местах возможного заторообразования.

0