Вскрытие Томи предстоящей весной ожидается раньше срока

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Специалисты прогнозируют ранее вскрытие Томи. Этому может поспособствовать малый слой снега, а также теплая погода, сообщили в администрации Томской области.

На сегодняшний день средняя толщина льда на Томи около 54 см, что является нормой. Однако снежный покров не дотягивает и до 30 см. С учетом этого и теплой погоды не исключено, что вскрытие Томи произойдёт раньше обычного.

Специалисты по малому уровню воды в Томи сравнивают текущую ситуацию с 2013 годом, когда половодье было многопиковым и растянутым и до критических отметок оставалось порядка 30 см.

Как отметили специалисты Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр – филиала ФГБУ «Гидроспецгеология», ледяной покров Томи был сформирован с неровностями и торосами. Опасные заторные явления зафиксированы вблизи села Казанка, также непростая ситуация отмечалась у села Батурино и от Басандайского острова до Боярских островов.

Для того, чтобы свести к минимуму заторы во время ледохода комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Томской области приняла решение о целесообразности подрывов и пиления льда в местах возможного заторообразования.