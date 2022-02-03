Томич избил сотрудника шиномонтажки кувалдой и забрал 500 рублей

Фото: Владислав Пирогов

В Томске полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении. Мужчина напал на работника шиномонтажки, избил его, после чего забрал 500 рублей, сообщили в УМВД по Томской области.

Полицейские "по горячим следам" установили и задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Томска.

По предварительной информации, ночью томич зашел в помещение шиномонтажки, расположенной по улице Алтайской в Томске и начал предлагать работнику купить у него автомагнитолу. После отказа подозреваемый взял стоящую в помещении кувалду и ударил рабочего и стал требовать отдать ему деньги. Затем он взял у рабочего более 500 рублей, сбежал с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».