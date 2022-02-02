Для доставки бесплатных лекарств томичам с COVID-19 ищут волонтеров

Волонтеры доставляют лекарства каждый день с 12:00 до 20:00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области ищут добровольцев, которые будут доставлять бесплатные лекарства больным COVID-19, проходящим лечение дома. Об этом сообщили в администрации Томской области.

Бесплатные лекарства, которые медики назначают пациентам с коронавирусом, волонтеры доставляют каждый день с 12:00 до 20:00.

Препараты передают пациентам бесконтактно: упакованный набор оставляют около квартиры или входа в частный дом. Волонтеры в обязательном порядке перед выездом проходят термометрию, также им выдаются средства индивидуальной защиты, антисептик и бейдж, с которым проезд в муниципальном транспорте бесплатный.

Добровольцев набирает волонтерский штаб на базе ресурсного центра развития добровольчества «Бумеранг добра 70».

Кроме этого, волонтерский штаб испытывает потребность в автоволонтерах, которым будут возмещаться затраты на бензин. Им необходимо будет развозить волонтеров по адресам. Уточняется, что все волонтеры будут обеспечены горячим питанием.

Руководитель ресурсного центра развития добровольчества «Бумеранг добра 70» Анжелика Емельянова рассказала: «Помощь добровольцев сейчас необходима. Штаб работает ежедневно и без выходных, мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашей команде».

Чтобы стать волонтером, нужно подать заявку или обратиться в ресурсный центр по телефону 8 (3822) 901-559 с 9 до 18 часов.